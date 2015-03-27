محافظ الأقصر يتفقد مشروع تدوير مخلفات القصب لتحويلها إلى علف حيواني

تفقد محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، مشروع تدوير مخلفات القصب لتحويلها إلى علف حيواني في إطار مبادرة دعم وتوظيف الشباب وتنمية الاقتصاد المحلى بجنوب الصعيد، التي تنفذه جمعية مصطفى محمود بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

والمبادرة تتضمن أيضًا مشروع تدوير مخلفات اشجار الموز بدلًا من حرقه أيضًا، أو التخلص منها بإلقائها فى النيل والترع والمصارف والاستفادة منه.

ودعا المحافظ، الجهات المختصة للمشاركة في نجاح المشروع مثل وزارة البيئة والزراعة والصندوق الاجتماعي والمزارعين لبحث سبل إنجاح المشروع.

من جانبه قال المهندس محمود طه مدير جمعية الدكتور مصطفى محمود بالأقصر، إن فكرة المشروع تعتمد على الاستفادة من مخلفات زراعة القصب بعد جمع المحصول، حيث تتبقى الأوراق الجافة ولا يتم استغلالها بشكل مفيد للمجتمع ، حيث ينتج الفدان من 2-4 أطنان أوراق جافة يتم التخلص منها بالحرق أو فى صناعة الطوب.