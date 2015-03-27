رئيس مجلس النواب الليبي يصل شرم الشيخ لحضور القمة العربية

وصل إلى مطار شرم الشيخ، اليوم الجمعة، رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، والشيخ حمد بن محمد الشرقى حاكم إمارة الفجيرة إحدى إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة، لحضور القمة العربية في دورتها الـ26 والتى تبدأ أعمالها، غدًا السبت.

وكان في استقبال رئيس مجلس النواب الليبى وحاكم إمارة الفجيرة لدى وصولهما رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب.

ومن المقرر أن يشارك 14 رئيسا وملكا وأميرا في قمة شرم الشيخ من إجمالى 22 دولة عربية، باستثناء سوريا الذى سيبقى مقعدها شاغرا بموجب قرار مجلس الجامعة العربية بتعليق مشاركة سوريا فى اجتماعات الجامعة العربية.

وتبحث القمة فى 11 بندا بالإضافة إلى بند بشأن ما يستجد من أعمال، أبرزها تقرير الأمين العام عن العمل العربى المشترك، والقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلى ومستجداته، وتطوير جامعة الدول العربية والتطورات الخطيرة فى كل من سوريا وليبيا واليمن، فضلا عن صيانة الأمن القومى العربى ومكافحة الجماعات الإرهابية المتطرفة.

أ ش أ