شذى حسون في "حديث البلد":لقب الملكة للعجائز وليس لي

أطلت النجمة العراقية شذى حسون مساء أمس ضيفة في برنامج "حديث البلد" مع الإعلامية منى أبو حمزة، وبدت بكامل أناقتها بفستان أسود برّاق وشعر أشقر، في جلسة سادتها أجواء المزاح والضحك، إلى جانب الغناء واسترجاع بعض الذكريات وعرض مجموعة من أبرز أغاني شذى.

وبدأ الحديث عن الفيديوهات التي نشرتها شذى مؤخراً على حساباتها في مواقع التواصل الإجتماعي، تتضمن مواقف طريفة حصلت معها أثناء إحيائها المهرجانات والحفلات، كما تم عرض أحد هذه الفيديوهات في الحلقة، وقالت شذى إنها تحب التفاعل مع الجمهور والمزاح معهم أثناء وجودها على المسرح، لإطفاء أجواء طريفة.

واسترجعت شذى ذكرياتها مع خطيبها الذي كانت مرتبطة به خلال وجودها في برنامج "ستار أكاديمي"، وروت أنها بعد انتهاء البرنامج وعودتها إلى منزلها تفاجأت بأن خطيبها تزوّج، وأوضحت شذى أن الصدمة لم تكن قويّة عليها، لأنها كانت تعيش أجواء الفرح بالفوز بلقب "ستار أكاديمي"، مشيرةً إلى أن الحادثة كانت لتشكل صدمة كبيرة عليها لو لم تكن في "ستار أكاديمي"، موضحةَ أنها كانت تعاني من الكثير من التوترات والمشاكل مع خطيبها، خصوصاً في المراحل الأخيرة من العلاقة.

وبالحديث عن الألقاب، قالت منى لشذى إنها حصلت على ألقاب كثيرة، لتؤكد الفنانة هذا الأمر، معتبرةً أن الألقاب التي تسعدها أكثر هي التي يطلقها عليها الجمهور مثل لقب "برنسيسة"، ليتدخل نعيم في الحديث ويقول: "أو لقب الملكة مثلاً"، لترد عليه شذى ضاحكةً: "لقب الملكة "للعجايز" أنا برنسيسة".

وعندما قالت منى إنه من المعروف أن لقب الملكة مرتبط بالفنانة أحلام، نفت شذى هذا الأمر، وقالت إنه ثمة العديد من الفنانين الذين يطلقون على أنفسهم لقب الملكة وأكثرهم خريجي برامج هواة.

فنياً، غنت شذى لثلاثة من كبار الفن في العالم العربي، ملحم بركات الذي غنت له أغنية "بدك مليون سنة"، وللصبوحة غنت "على طريق العين"، كما غنت لكاظم الساهر "يضرب الحب شو بذل".