أخبار عاجلة

وفاة زوجة أحمد الشيخ لاعب الاتحاد -
ننشر شروط وقواعد دوري الكرة الشاطئية -
الداخلية يحاول إنهاء عقدة طلائع الجيش -
ميدو يشرح طريقة التعامل مع «شيكابالا» -
التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة الشرقية -
اليوم| الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة بتروجيت -
ميدو: أتمنى ضم متعب وأستطيع تأهيله لمنتخب مصر -
الزمالك يستدرج الشرقية لاستعادة الثقة المفقودة -
إعلان الفائزين بقرعة الحج في المنوفية -
«لايبزيج» يسعى لاستغلال فوز هوفنهايم على البايرن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

ماجدة الرومي تضيء ثالث ليالي مهرجان موازين

Google+ Print
ماجدة الرومي تضيء ثالث ليالي مهرجان موازين ماجدة الرومي تضيء ثالث ليالي مهرجان موازين

الجمعة 27-03-2015 16:40

أعلنت جمعية مغرب الثقافة أن الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي ستكون إحدى ضيوف النسخة 14 من مهرجان موازين، الذي ستحتضنه العاصمة المغربية الرباط ما بين 29 مايو إلى 6 من يونيو.
وكشفت الجمعية المذكورة في بيان صادر عنها أن الفنانة اللبنانية ستحيي حفلها على منصة مسرح محمد الخامس، حيث يجتمع عشاق الفن الأصيل والذواقين للموسيقى الراقية.
وتعد ماجدة من بين الفنانات اللواتي تربطهن علاقة قوية مع الجمهور المغربي، إذ سبق وسجلت مشاركتها في العديد من المهرجانات الكبرى في المملكة أبرزها مهرجان " تيميتار" بمدينة أغادير ومهرجان أصوات نسائية بمدينة تطوان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي