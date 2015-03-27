ماجدة الرومي تضيء ثالث ليالي مهرجان موازين

أعلنت جمعية مغرب الثقافة أن الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي ستكون إحدى ضيوف النسخة 14 من مهرجان موازين، الذي ستحتضنه العاصمة المغربية الرباط ما بين 29 مايو إلى 6 من يونيو.

وكشفت الجمعية المذكورة في بيان صادر عنها أن الفنانة اللبنانية ستحيي حفلها على منصة مسرح محمد الخامس، حيث يجتمع عشاق الفن الأصيل والذواقين للموسيقى الراقية.

وتعد ماجدة من بين الفنانات اللواتي تربطهن علاقة قوية مع الجمهور المغربي، إذ سبق وسجلت مشاركتها في العديد من المهرجانات الكبرى في المملكة أبرزها مهرجان " تيميتار" بمدينة أغادير ومهرجان أصوات نسائية بمدينة تطوان.