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بالفيديو: هاري ستايلز يبكي زين مالك على المسرح

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الجمعة 27-03-2015 17:05

لم يستطع Harry Styles نجم فرقة One Direction أن يخفي حزنه وانكساره بعد مغادرة زميله Zayn Malik الفرقة، فبكى على المسرح في العاصمة الأندونيسية جاكارتا أثناء غنائه.
والاحتفال الذي أقيم في العاصمة الأندونيسية هو الأول للفرقة بعد أن قرّر Zayn مغادرتها ليعيش حياة طبيعيّة.
وعندما بدأ النجم البالغ من العمر 21 عاماً البكاء، قام Liam Payne بلفّ ذراعه حوله. وفي تحية حزينة، قام Louis Tomlinson بلفّ ذراعه في الهواء متخيّلاً وجود Zayn إلى جانبه.
يُذكر أنّ أسباب انسحاب Malik البالغ من العمر 22 عاماً من هذه المجموعة تمّ من دون الإعلان عنه بشكل واضح وصريح، كما لم يُعرف حتى الآن طبيعة الخلافات التي أدّت إلى هذا القرار المفاجئ، إذا وُجدت. لكنّ النجم المغادر أكّد لصحيفة The Guardian أنه انسحب من One Direction بشكل وديّ، لأنه يرغب في عيش حياة طبيعيّة كأيّ شاب في عمره، من دون الضغوطات التي تفرضها عليه الأضواء والشهرة وتمنعه من ممارسة نشاطاته وحياته الخاصّة كسائر الأشخاص.

 

إتهامات بالجملة ضد خطيبة زين مالك بعد إنسحابه من One Direction

 

 

 

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