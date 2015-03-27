بالصور: كيلي مينوغ في صحراء دبي

وصلت النجمة العالمية Kylie Minogue دبي قادمة من سيدني، في إطار جولتها العالمية " Kiss Me Once"، حيث ستُحيي حفلاً فنياً في 28 من الشهر الجاري.

ويبدو أن Kylie تعمّدت الوصول قبل أيّام من الحفل للاستمتاع بأجواء دبي المميّزة على غرار الكثير من النجوم الذين سبقوها إلى ذلك.

ونشرت النجمة البالغة من العمر 46 عاماً صوراً لها في الصحراء حيث ركبت على الجمل، ولفّت رأسها بـ"الكوفيّة" العربية التقليدية.

ولم يفت Kylie اختتام نهارها الطويل الذي أمضته في الصحراء العربية، بـ"شيشة" مع سهرة مميّزة.

وعبّرت النجمة من خلال التعليقات التي أرفقت الصور بها عن سعادتها بوجودها في دبي، وقالت:"يا لها من مغامرة...تحت النجوم مع رفقة رائعة ...وطعام مميّز...جولة على الجمل...الصحراء تسحر".

يذكر أن Kylie Minogue كانت قد أحيت افتتاح فندق Atlantis في دبي عام 2008، مقابل 4.4 ملايين دولار.

الجمل والحناء والعباية..هكذا إستمتع نجوم العالم في الإمارات