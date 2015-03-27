لا ملايين عربية للسلطان سليمان وهذا ما قاله عن طفله الثاني

نفى الممثل التركي خالد آرغنش الشهير بالسلطان سليمان ما نشر حول تعاقده مع شركة الإنتاج العربية o3 على بطولة مسلسل درامي جديد بقيمة مليوني دولار، في حديث سريع له مع الصحفيين في منطقة يني كوي خلال مصادفتهم له خلال خروجه من أحد المطاعم مع أحد أصدقائه، حيث توجه إليهم هو حين رآهم ينتظروه خوفاً عليهم من برودة الجو، وأكد لهم أن المفاوضات جارية مع شركة o3 لكنها لم تثمر بعد عن اتفاق نهائي أكيد لغاية اللحظة، وأنه مشغول حالياً بتصوير فيلمه السينمائي الجديد "علي نينو" ما بين تركيا وأذربيجان.

وحول تصريح لزوجته بيرغوزار كوريل التي أعربت عن رغبتها بإنجاب طفل ثان بعد نجلها الوحيد علي أجاب مبتسماً: الله يرزقنا كل خير، كل شيء قسمة ونصيب.

وكانت شركة o3 العربية للإنتاج الفني التابعة لمجموعة شبكة mbc السعودية قد نجحت في التعاقد مع زميلته مريم أوزيرلي شريكته ببطولة "حريم السلطان" لمدة ثلاث سنوات على مدار ثلاثة مواسم كاملة منه، ونجحت أيضاً بالتعاقد مع زميلهما مراد يلدريم الشهير بأمير لمشاركتها بطولة مسلسل درامي جديد من المفترض البدء في تصويره وعرضه في شهر سبتمبر المقبل على شاشة قناة ستار التركية، وهي القناة ذاتها التي فازت بالعرض الأول الحصري لمسلسل "حريم السلطان" لمدة أربع سنوات كاملة.