أول عازفة ساكسفون تتحدّث لـ"سيدتي نت" عن عشقها لهذه الآلة

بيروت_علي حلاّل تصوير: ذبيان سعد

إلين شابة تهوى العزف على آلة "الساكسفون" منذ عشر سنوات. درست الموسيقى في صغرها في أمريكا، وبدأت العزف على السولفاج والبيانو. عند عودتها إلى لبنان، أكملت دراستها بالمعهد العالي للموسيقى على آلة الساكسفون كونها جذبتها دون غيرها.

إلين زارت ستوديو "سيدتي نت" وكان معها هذا اللقاء:

ما الذي دفعك لتعلم العزف على آلة الـ"الساكسفون"؟

كل آلة موسيقية لها ميزة خاصّة بها، بينما "الساكسفون" صوته يجذب من يستمع إليه، ولديه ميزة الصوت الدافىء، فأحببت أن أغوص في عالم هذه الآلة وأكتشفها أكثر.

قليل ما نرى امرأة تعزف على "الساكسفون"؟

هي آلة عندما بدأت بالانتشار كانت في أوساط العرق الأسود، الذين كانوا بأغلبيتهم رجالاً، والآن باتت حصة النساء أكبر، وإن بقيت النساء أقلية بالنسبة إلى الجنس الآخر.

كم يهتم الجمهور للموسيقى برأيك؟

الموسيقى هي أساس كلّ شيء. فهي تغذّي الروح، ولا يُمكن القول إن هناك أشخاصاً لا يهتمّون للموسيقى.

من أيّ عمر يُنصح بتعلّم الموسيقى، لاسيما إن كانت هذه الموهبة موجودة لدى الأطفال؟

منذ الصغر، حين يستمعون إلى الموسيقى الجميلة يبدأون بالرقص. ويجب أن يتعلموا الاستماع إلى الموسيقى في عمر 3 سنوات أو 4 سنوات. أمّا تعلّم العزف على الآلات الموسيقية فيجب أن يبدأ من عمر الـ 6 أو 7 سنوات تقريباً.

يجب على من يريد العزف على آلة موسيقية ما أن يتمتع بالموهبة؟

ليس المطلوب فقط الموهبة، بل يجب أن يكون لدى الشخص شغف تجاه ما سيقوم به. وإذا قام بتغذية هذا الشغف يصبح موهبة وقدرة قوية على الوصول إلى ما يريده.

بماذا تشعرين عندما تعزفين؟

عندما أعزف الموسيقى أخرج ما في داخلي من إحساس وأوصله إلى العالم. والموسيقى لغة عالمية تجمع الناس جميعاً حتى ولو لم يكونوا من نفس البلد.

لمن تحبّ إلين أن تعزف؟

من ناحية الجاز أعزف لديفيد وشا، وأحب أن أدمج الشرقي والغربي.

هل تشعرين أن آلة الساكسفون لا تأخذ حقها؟

هنا، ليس كثيراً. لكنها في الخارج أخذت حقها، والآن بدأت الناس تنجذب إلى هذه الآلة.

أين تشعرين أنه يمكننا استخدام هذه الآلة؟

في عالمنا العربي، بدأت الناس تولي أهمية للساكسفون أكثر من قبل. فهي تحرك مشاعرنا فرحاً وحزناً. والساكسفون الآن بات يظهر أكثر في الأفراح أو بمرافقة "الأوركسترا.

هل تنجح أيّ حفلة باستخدام الساكسفون فقط؟

طبعا، ولكن يحتاج الى موسيقى وخلفية ويجب ان يكون هناك فنان كي تصبح الظروف ملائمة.

ماذا تفيد آلة السكسافون؟

صوتها يشعرك وكأنك تقوم بممارسة رياضة "اليوغا"، ومن يحبها سيفرح عندما يستمع إليها.

ما هو طموحك إلين؟

طموحي أن أستمر بتعاطي الموسيقى، وأن أنسى العالم والخلافات، على أمل أن يتمّ الانصهار والتعاون من وراء الموسيقى.

ما هي الآلات التي يمكن جمعها مع الساكسفون؟

كلّ شيء. الطبلة أو الـ"keybored". قد رأينا كيف أدخلت ماجدة الرومي الساكسفون في أغنيتها "اعتزلت الغرام".