موضة شتوية لن تتخلّى عنها النجمات في الصيف.. فما هي؟!

للنجمات مزاج خاص حين يتعلق الأمر بإطلالاتهن، فهن لا يتعلقن بصيحة واحدة، بل يعملن باستمرار على تجديد خزائنهن، واستبدال الموضة القديمة بأُخرى جديدة ومعاصرة. غير أن هنالك صيحة شتوية على ما يبدو لن تغيب عن إطلالاتهن في الصيف.

وهذه الصيحة هي الأحذية التي تصل إلى ما فوق الركبة، فقد بدأت تعود للموضة منذ الشتاء الماضي، وستستمر وبشكل أقوى في الشتاء المقبل، ولم تعد هذه الموضة مرتبطة بالملابس الثقيلة للحماية من البرد فحسب، بل أصبحت جزءاً أساسياً من أناقة وعصرية كل سيدة، وخاصة النجمات اللواتي رأيناهن ينسقنها مع الفساتين والسراويل القصيرة، وعلى المناسبات الرسمية والسهرات كما للإطلالات الصباحية، وخاصة أن هنالك بعض التصاميم منها المصنوعة من الشبك أو الأقمشة الخفيفة.

ومن أكثر النجمات اللواتي رأيناهن يعتمدن صيحة الأحذية التي تصل للركبة Kim Kardashian وخاصة في أسبوع باريس للموضة، حيث نسقتها مع مختلف إطلالاتها، كما رأينا Beyonce تنتعل هذا النوع من الأحذية لأكثر من مناسبة، وأيضاً مايا دياب التي نسقتها مع ملابسها الرسمية والإطلالات الكاجوال، وJennifer Lopez التي تفضّل هذا النوع من الأحذية مع الفساتين القصيرة، وغيرهن مثل Katy Perry، Cara Delevingne، هيفاء وهبي، Miranda Kerr، وكذلك أحلام التي رأيناها تختارتها لأكثر من إطلالة، وغيرهن كثيرات.

بإمكانك انتعال الأحذية التي تصل لفوق الركبة في الصيف، لكن حاولي أن تختاريها من قماش خفيف، أو تلك مع الربطات والمفتوحة من المقدّمة، واحتفظي بالجلدية منها لفصل الشتاء المقبل حيث ستكون من الأكثر رواجاً، وحتى ذلك الوقت شاهدي إطلالات النجمات فيها وكيف نسّقنها واستوحي منهن أنت أيضاً.

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