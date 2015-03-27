"بولغاري" تقدم مجموعة الحقائب الربيعية الجديدة

مصقولة، نحيفة وحديثة، يأتي شكل حقيبة "سربنتي" Serpenti الجديدة للربيع من دار "بولغاري" Bulgari العريقة مدمجاً وواسعاً في الوقت نفسه مع ثلاث وصلات ظاهرة ومسكة جديدة تسمح بتعليق الحقيبة بالذراع أو حملها باليَد، وذلك بالإضافة إلى إمكانية حملها على الكتف بفضل الحزام المؤلف من السلاسل. وتتضمّن وفرة الألوان الجديدة لون الفانيليا الفرنسي الرقيق والأحمر الداكن وزهري الأوركيديا البرية.

بالإضافة إلى لمسة نهائية من جلد التمساح الخالي من اللمعية الذي نتج ملمسه الناعم عن عمليّة مكثّفة، تضمّ أساليب "سربنتي" Serpenti أيضاً لمسات نهائية ثمينة بأسلوب غضروفات السمك تمنح الحقيبة لمسة نهائية لامعة وراقية.

حقائب "سربنتي" Serpenti من "بولغاري تصميمها رائع، وتجمع بين الأناقة والعصرية.