الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا وتزداد كميات السحب شمالا خاصة صباحا والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا فوق البحر مع وجود السحب مع انخفاض في درجات الحرارة على بعض المناطق وتخف سرعة الرياح ليلا على اليابس وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية ويحتمل تشكل بعض الضباب.

الرياح .. شمالية غربية - شمالية شرقية / 18 - 32 كم/ساعة بوجه عام نهارا تصل فوق البحر إلى 45 كم/ساعة أحيانا فوق البحر خاصة مع نشاط السحب وتكون متغيرة وجنوبية شرقية / 10 - 18 كم/ساعة فوق اليابس ليلا وصباح الغد.

البحر متوسط الموج بوجه عام يضطرب أحيانا نهارا مع السحب النشطة بارتفاع قدم إلى ثلاثة وأربعة أقدام قرب الساحل ومن اثنين إلى أربعة وخمسة اقدام بالعمق قد يصل احيانا ستة أقدام نهارا ويبلغ أعلى مد عند الساعة التاسعة و 26 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الواحدة و 56 دقيقة ظهرا .

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 28 18 85 25 .

> دبي 27 20 85 30 .

> الشارقة 27 17 90 35.

> عجمان 28 17 90 30.

> أم القيوين 28 16 90 30 .

> رأس الخيمة 28 16 95 25 .

> الفجيرة 33 24 80 40

> العين 30 18 80 15 .

> ليوا 27 16 90 20 .

> الرويس 26 17 90 35 .

> السلع 26 17 90 35.

> دلما 26 19 90 45 .

> طنب الصغرى 26 19 85 45 .

> طنب الكبرى 26 19 85 45 .

> أبوموسى 26 19 85 45.