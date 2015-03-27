الأمن يبحث عن سيارتي قمامة استولى عليها مسلحين بالعريش

كثفت أجهزة الأمن بشمال سيناء، اليوم، من جهودها لتحديد هوية مرتكبي حادث سرقة سيارتي قمامة بالعريش.

وأكد مصدر أمنى أن قوات الأمن تلقت إخطارًا بسرقة سيارتي قمامة بشمال سيناء ، مضيفًا أن مجهولين قاموا بسرقة سيارتي القمامة تحت تهديد السلاح بمنطقة الطويل جنوب مدينة العريش ، وتم اقتيادهم إلى منطقة غير معروفة، مؤكدًا أن قوات الأمن تقوم حاليًا بتمشيط المنطقة للبحث عن السياراتين.

يذكر أن عناصر مسلحة قامت بسرقة سيارة تابعة لشركة النساجون الشرقيون، أمس الخميس، بمدينة الشيخ زويد، بالإضافة إلى سرقة سيارة إسعاف الأسبوع قبل الماضي، وبذلك يرتفع عدد السيارات التي تم سرقتها خلال العام الجاري إلى 11 سيارة.