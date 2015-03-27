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خالد النبوي فى ذكرى رحيل «أحمد زكي» : «تمنيت أعمل دوره في زوجة رجل مهم»

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أحمد زكى

أحمد زكى

نعى الفنان خالد النبوى، النجم الراحل أحمد زكى، في الذكرى العاشرة لرحيله، والتى تحل اليوم الجمعة.

وكتب النبوى تغريدة عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» قال فيها: «ذكرى رحيل أحمد زكى … سقف التمثيل العالى … المرة الوحيدة اللى اتمنيت أعمل دور عمله ممثل تانى كان دوره فى زوجه رجل مهم».

خالد النبوى ينعى أحمد زكى

تحل، اليوم الجمعة، الذكرى العاشرة لرحيل “فتى الشاشة الأسمر” أحمد زكى، والذي توفي في القاهرة، يوم 27 مارس عام 2005، إثر صراع طويل مع مرض سرطان الرئة.

من أشهر الأعمال الفنية التى جمعت الزعيم وفتى الشاشة الأسمر، كانت المسرحية الشهيرة «مدرسة المشاغبين»، التي كانت بداية انطلاقة للنجمين الشابين آنذاك، ولفتت الأنظار للموهوب الأسمر، ومن أشهر أعمال الراحل أفلام “ناصر 56، أيام السادات، حليم، البيه البواب، النمر الأسود، البرىء، زوجة رجل مهم”، وتزوج الراحل مرة واحدة من حب عمره الفنانة هالة فؤاد وأنجب منها ابنه الممثل الشاب هيثم أحمد زكى.

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