السيسى : العملية العسكرية في اليمن “ناجحة”

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، ظهر اليوم، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، الذى وصل إلى مطار شرم الشيخ لحضور القمة العربية السادسة والعشرين، التى ستعقد يومى 28 و 29 مارس الجاري.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس استهل اللقاء بالترحيب بملك البحرين، الذى أكد المكانة الرائدة التى تحظى بها مصر على المستويين الاقليمى والدولى، مشيراً إلى ان مصر جمعت العالم فى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، وها هى تجمع العرب فى مرحلة فارقة تمر بها المنطقة.

وأضاف أن هناك حالة من التفاؤل تسود الأوساط العربية، باِستعادة مصر لمكانتها ودورها على المستويين الاقليمى والدولي. وأضاف المتحدث الرسمى، أنه استعرض التطورات وآخر المستجدات المتعلقة بعملية “عاصفة الحزم” التى تستهدف إعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن، وأشاد الرئيس بالتقدم المحرز على صعيد العمليات العسكرية، منوها إلى أنه لم يكن من الممكن الصمت إزاء ما يتعرض له اليمن وشعبه الشقيق من تهديد لمقدراته، خاصةً عقب التطورات الأخيرة وتوسع الحوثيين ومحاولتهم السيطرة على عدن بعد صنعاء.

من جانبه، أكد العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى أن مصر لم تقصر يوماً إزاء أشقائها العرب، منوهاً إلى أن اتخاذ قرار القيام بعمل عسكرى عربى مشترك لإنقاذ اليمن أعاد الأمل إلى نفوس الشعوب العربية، وأكد على قوة وقدرة الدول العربية على صون أمنها والدفاع عن شعوبها. وأشاد الملك “حمد” بدور مصر وقيادتها فى لم الشمل العربى وتوحيد الصف لمواجهة المخاطر المحدقة بالدول العربية.

وأكد الرئيس أن ما تتعرض له دول المنطقة يستدعى إقامة قوة عربية موحدة، يكون هدفها الأساسى الدفاع عن الدول العربية ومصالح شعوبها، وفقاً لأحكام ميثاق جامعة الدول العربى واتفاقية الدفاع العربى المشترك، وبما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة.

ونوَّه الرئيس إلى أن قوة العرب تكمن فى تكاتفهم وتعاونهم وتوحيد صفوفهم، لمواجهة المخاطر الجسيمة التى تهدد أمن واستقرار الشعوب العربية. وشدد على ضرورة تفويت أية محاولات لبث الفرقة والتشرذم بين الدول العربية، حيث تستهدف تلك المحاولات البغيضة إضعافها والحيلولة دون وحدتها. وفى هذا الصدد، أشاد العاهل البحرينى بنتائج اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية المنعقد بالأمس، والتى مهدت الطريق بشكل كامل أمام القمة لاتخاذ كافة القرارات التى من شأنها الحفاظ على الأمن القومى العربي، مشيراً إلى أنه قد حان الوقت ليتكاتف العرب جميعاً يداً واحدة.



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