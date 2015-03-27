استئناف الرحلات في مطارات المنطقة الجنوبية السعودية

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية إعادة تسيير الرحلات الداخلية والدولية من وإلى مطارات المنطقة الجنوبية بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وقالت الهيئة في بيان اليوم إن الرحلات الداخلية والدولية بدأت تدريجيا في كل من مطارات الملك عبدالله بجازان ووادي الدواسر وبيشة وشرورة ونجران وذلك بشكل تدريجي بداية من فجر اليوم الجمعة موضحة أن التنسيق جار بين الجهات المعنية وشركات الطيران للبدء تدريجيا في تسيير الرحلات بعد أن تم إيقافها مؤقتا أمس.

وأضافت أن شركات الطيران العاملة في تلك المطارات بدأت التواصل مع المسافرين مباشرة بالمعلومات الجديدة لرحلاتهم.

كانت الهيئة أوقفت أمس بشكل مؤقت الرحلات الدولية والداخلية المتجهة من وإلى مطارات المملكة الواقعة في المنطقة الجنوبية اعتبارا من فجر أمس بسبب عاصفة الحزم في اليمن.