إيفانوفيتش: رونالدو واحد من أعظم اللاعبين في التاريخ

يرى برانيسلاف إيفانوفيتش مدافع منتخب صربيا ونادي تشيلسي أن كريستيانو رونالدو هو واحد من أفضل اللاعبين على مر التاريخ في كرة القدم.

إيفانوفيتش والذي سيحل ضيفا مع منتخب بلاده على البرتغال بقيادة رونالدو مساء الأحد المقبل في إطار تصفيات يورو 2016، أكد على صعوبة المواجهة وصعوبة التصدي لنجم ريال مدريد الإسباني.

في تصريحات صاحب الـ31 عاما لصحيفة (بيرفورم) قال: "أنت تتحدث عن واحد من أفضل اللاعبين في التاريخ، ليس من السهل إيقاف رونالدو".

وأضاف "حتى تكون في أعلى مستوى، عليك أن تثبت نفسك يوميا، هو يفعل ذلك مباراة بعد أخرى..هو يعلم جيدا كيف يتعامل مع الضغوط".

"بالنسبة لنا المباراة تعتبر تحديا كبيرا، وأعتقد أن لدينا الجودة اللازمة من أجل التعامل معها".

ويحتل المنتخب الصربي المركز الرابع في مجموعته برصيد نقطة واحدة، والتي يتصدرها منتخب الدنمارك برصيد سبع نقاط ويأتي بعده منتخب البرتغال بست نقاط.