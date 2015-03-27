جون تيري: كنت أمسح أحذية لاعبي تشيلسي وأنا صغير

كشف جون تيري قائد نادي تشيلسي أنه كان يقوم بمسح الأحذية وعمل أكواب الشاي والقهوة للاعبي الفريق الأول عندما كان صغيرا.

تيري والذي جدد تعاقده مع البلوز حتى صيف 2016، صرح بأنه كان يفعل أي شيء للاعبي الفريق الأول عندما انضم لتشيلسي وهو بعمر 14 سنة.

في حديث صاحب الـ34 عاما لموقع (تشيلسي بيتش أونرز) قال:"كنت أفعل أي شيء لهم، كنت أعد لهم أكواب الشاي والقهوة، حتى الأشياء السخيفة مثل الجلوس على مقعد المرحاض من أجل تسخينه لهم في أوقات الطقس البارد".

وأضاف "إنه أمر غريب عندما تفكر فيه، ولكنه كان جزءا من عملية النضوج بالنسبة لي في تشيلسي".

وتابع "كنت أمسح حذاء دينيس وايز، وكان يريده نظيفا جدا، فكنت أهتم به كثيرا..بين الحين والآخر كان يعطيني بعض المال، في كل مرة يسجل كان يعطيني 25 جنيه إسترليني، وكان هذا المبلغ هو نصف ما أتقاضاه وقتها..كنت أصلي كي نحصل على ركلة جزاء أو يسجل دينيس".

وأردف "خلال التدريبات، كنت أحاول الحصول على الكرة بالتدخل على لاعبي الفريق الأول، وأتذكر الناس يقولون لي، لن تستطيع فعل ذلك..أحيانا هذا الأمر لم يعجب اللاعبين الأجانب، دان بيترسكو في مرة أمسك بعنقي وقال لي، ماذا تظن نفسك فاعلا؟"

وأضاف قائد البلوز "دينيس كان يتدخل حينها ويقول له، إذا كان لديك مشكلة قلها لي وليس للاعبين الصغار، أنا وبيترسكو نضحك عندما نتذكر هذه الأمور الآن".

تيري لعب حتى الآن 630 مباراة بقميص تشيلسي، وسجل 60 هدفا، وكانت أول مباراة يخوضها مع الفريق في 26 ديسمبر عام 1998، حين فاز البلوز على ساوثهامبتون في الدوري 2-0.