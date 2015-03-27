أزار: كنا سنصبح أقوى مع دي بروين..ولكن مورينو تخلى عنه

أشاد إدين أزار لاعب تشيلسي بزميله السابق ومواطنه كيفن دي بروين، مؤكدا أن الفريق كان سيصبح أقوى في وجوده، ولكن المدرب جوزيه مورينيو قرر التخلي عنه.

أزار والذي يقدم موسما استثنائيا مع تشيلسي حقق خلاله كأس الرابطة الإنجليزية ويتصدر بطولة الدوري، أثنى على العطاء الذي يقدمه دي بروين حاليا مع نادي فولفسبورج الألماني، معربا عن أمنيته في اللعب بجواره.

تحدث صاحب الـ24 عاما لصحيفة (ليكيب) الفرنسية قائلا: "تشيلسي كان سيصبح أقوى بوجود دي بروين، هو لاعب عظيم، ولكن مورينيو قرر التخلي عنه وعدم إشراكه في المباريات".

وأضاف "القرار لم يكن لي، وأثق أنه كان سيتألق مع تشيلسي لأن لديه إمكانيات مذهلة، على الرغم من أن الضغوطات هنا أكثر منها في فولفسبورج".

وتابع "كنت أتمنى بقاؤه في تشيلسي واللعب بجواره، ولكن مشاركته بصفة مستمرة مع فولفسبوج هو أمر جيد بالنسبة له، ترى الآن كيف أصبح كورتوا..من المؤسف أن دي بروين رحل عن الفريق، ولكن أثق في أنه سيحظى بمستقبل رائع".

ويتزامل الثنائي أزار ودي بروين في منتخب بلجيكا، والذي سيستضيف قبرص مساء السبت في تصفيات يورو 2016.