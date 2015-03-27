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سكولز: بيل لاعب مناسب لمانشستر يونايتد

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سكولز: بيل لاعب مناسب لمانشستر يونايتد سكولز: بيل لاعب مناسب لمانشستر يونايتد

يرى الإنجليزي بول سكولز لاعب مانشستر يونايتد المعتزل أن الويلزي جاريث بيل جناح ريال مدريد سيكون لاعبا مناسبا للشياطين الحمر.

ويرتبط جاريث بيل بالعودة لإنجلترا من جديد عن طريق مانشستر يونايتد في ظل الانتقادات الموجهة له بسبب مردوده السيء مع ريال مدريد.

وقال سكولز في صحيفة إيفينينج ستاندرد "إحساسي أن جاريث بيل سيكون رائعا لمانشستر يونايتد، بالطبع كمشجع لناديي السابق أود أن أراه هناك".

وأضاف "لطالما شعرت أن جاريث بيل هو اللاعب المناسب ليونايتد منذ أن تحول من ظهير أيسر لأفضل اللاعبين الهجوميين في العالم".

وتابع "هو سيكون محبوبا أيضا في أولد ترافورد، وفي المقابل يستطيع أن يجعل فريق لويس فان جال منافسا حقيقيا على البطولات الموسم المقبل".

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فيديو اليوم السابع