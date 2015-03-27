هنري: على فرنسا أن تتوقف عن الشكوى من إبراهيموفيتش

طالب تييري هنري منتقدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم باريس سان جيرمان بالتوقف في أعقاب حادثة سب اللاعب السويدي لفرنسا.

وكان زلاتان قد أثار الجدل بعد أن قام بسب فرنسا مشيرا إلى أنها لا تستحق نادي باريس سان جيرمان قبل أن يعود ويعتذر.

وقال هنري لصحيفة ليكيب الفرنسية "زلاتان لاعب استثنائي، هو بالفعل شخص طيب وكثيرا ما ضحكنا سويا".

وأضاف "على الناس في فرنسا أن تتوقف عن انتقاد زلاتان، في البداية كانوا يشتكوا من قلة النجوم في الدوري الفرنسي، وعندما امتلكوا لاعبا مثل إبراهيموفيتش بدأوا في انتقاده".

وتابع "إبراهيموفيتش لاعب رائع وصنع تاريخا كبيرا إذ فاز بالدوري في كل البلدان التي لعب فيها".