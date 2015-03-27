الانتهاء من البنية التحتية للمنطقة الصناعية بالدقهلية في 15 مايو القادم

عقد حسام الدين أمام محافظ الدقهلية اجتماعا لمجلس إدارة المنطقة الصناعية بحضور اللواء أحمد صالح الإدكاوي وكيل أول وزارة السكرتير العام للمحافظة ، ومسئولي الاستثمار بالمنطقة الصناعية والإسكان والكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وتناول الاجتماع مناقشة واستعراض العديد من الموضوعات المتعلقة بالمنطقة الصناعية بجمصة حيث تم البدء في تسليم الأراضي إلى المستثمرين بالمرحلة الثالثة منذ5/3/2015 ، وذلك للمستثمرين الراغبين في الاستلام بعد سداد 40% من قيمة الأرض والمرافق، وتأسيس كيان قانوني لهيئة الاستثمار وموافقة التنمية الصناعية وموافاة مكتب الاستثمار بالمحافظة بذلك ، والانتهاء من كافة أعمال البنية التحتية للمرحلة الثالثة وتسليمها في 15/5/2015 للمنطقة الصناعية ، وقد تقرر خلال الاجتماع التنبيه على كافة الجهات المعنية “الإسكان – المنطقة الصناعية – الكهرباء – الغاز – المقاول” بحل مشاكل جميع المستثمرين في المنطقة الصناعية ، وتذليل كافة العقبات وكذا دراسة لائحة المنطقة الصناعية من خلال اللجنة التمهيدية لإضافة بعض البنود التي من شأنها خدمة المستثمر وتشجيع الاستثمار لدفع عجلة التنمية للمنطقة الصناعية ومحافظة الدقهلية.

بالإضافة إلى تكليف جمعية المستثمرين بتشكيل لجنة من كافة الأجهزة التنفيذية المعنية تختص بالمرور الدائم على كافة المصانع وحصر كافة المشكلات التي تعترض المشروعات مثل “زيادة الطاقة الاستيعابية لمحطة الصرف الصحي- رفع الطاقة الإنتاجية لمحطة مياه الشرب – توسع وامتداد المنطقة – استعادة الأراضي الخاصة بالمنطقة من حوزة الآثار 83 فدان- الاراضى حوزة الجمعيات الزراعية 133 فدان”.

ووجه المحافظ بأن يتم عرض مخطط امتداد المنطقة الصناعية على سيادته الثلاثاء القادم لرفعها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء ، كما تقرر إعداد مخطط شامل للمنطقة الصناعية من ناحية “الطرق – البردورات- المداخل الرئيسية – الشوارع الفرعية – التشجير والإنارة”على أن تكون ذات نموذج موحد لإضفاء لمسة جمالية وحضارية للمنطقة بأكملها.

وأكد المحافظ على سرعة التنسيق بين مدير المنطقة الصناعية ومسئولي الغاز لتوصيل الغاز الطبيعي لمصانع المنطقة وعرض تقرير وافى بشان تأخير وصول الغاز و للمصانع المختلفة الثلاثاء القادم لاتخاذ الإجراءات المناسبة لإزالة كافة المعوقات ، كما أكد المحافظ على سرعة تنفيذ قرار تركيب كاميرات مراقبة للمصانع القائمة بالمنطقة وإلزامهم بما جاء بالقرار وعلى نفقتهم الشخصية وبالمواصفات الفنية الجيدة لتوفير الأمن والأمان للمنطقة والعاملي.

وأشار المحافظ في نهاية الاجتماع على إن الاستثمار والتنمية الاقتصادية من أهم دعائم التقدم والدقهلية تحتل مكانة متقدمة على مستوى المحافظات في هذا المجال لذا وجب علينا الاستمرار في بذل المزيد من الجهد لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية بما يعود بالخير على جميع أبناء الدقهلية.