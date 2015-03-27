أروى جودة تهنىء كندة علوش بعيد ميلادها

هنأت الفنانة ومقدمة برنامج اكتشاف المواهب الشهير «the voice» أروى جودة، النجمة كندة علوش بعيد ميلادها الـ 32.

ونشرت أروى صورة عبر حسابها بموقع تبادل الصور “إنستجرام”، تجمعها بكندة وبرفتهما الفنان الشاب عمرو يوسف، وعلقت على الصورة قائلة “Happy birthday kindoushaaaa”.

ومن المقرر أن تحتفل كندة، مساء اليوم الجمعة، بعيد ميلادها الـ 32، حيث ولدت الفنانة الشابة يوم 27 مارس عام 1982، وهى سورية الجنسية.

وعملت كندة فى بدايتها كاتبة فى مجلة “ستار” كما عملت مساعد مخرج قبل أن تنتقل للتمثيل، وعرفها الجمهور المصرى من خلال فيلم “ولاد العم” بدور قصير لشابة فلسطينية، ومن أشهر أعمالها مسلسل “دلع بنات، العشق الحرام، أهل كايرو” وفيلم “واحد صحيح”.