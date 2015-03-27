39 قتيلا في اليمن منذ بدء غارات التحالف الإقليمي بقيادة السعودية

قتل 39 على الأقل في اليمن منذ بدء الغارات الجوية التي ينفذها التحالف الإقليمي بقيادة السعودية منذ أكثر من 24 ساعة ، على المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، على ما أفاد مسؤولون في وزارة الصحة في صنعاء ، حسب ما ذكرت وكالة أنباء فرانس برس.

وسقط 12 من القتلى في غارة استهدفت قاعدة عسكرية شمال صنعاء ليل الخميس ، والجمعة ، وإصابت حيا سكنيا قريبا ، بحسب ما أفاذ مسؤولو الوزارة التي يسيطر عليها الحوثيون.

والقاعدة المستهدفة هي قاعدة الصمع التي تستخدمها وحدات من الجيش موالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح الحليف للحوثيين والذي يعتبره المراقبون القوة الحقيقية خلفة صعودهم المثير في الأشهر الأخيرة.

وفي وقت باكر من اليوم ، استهدفت ثلاث غارات اخرى بحسب شهود عيان المجمع الرئاسي في شمال صنعاء، وهو يقع تحت سيطرة الحوثيين.