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حبس المتهم بواقعة استهداف منزل وزير الداخلية السابق بالسويس 15 يومًا

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حبس المتهم بواقعة استهداف منزل وزير الداخلية السابق بالسويس 15 يومًا حبس المتهم بواقعة استهداف منزل وزير الداخلية السابق بالسويس 15 يومًا

 

أرشيفية

قال اللواء طارق الجزار، مساعد وزير الداخلية لأمن السويس إن ” عبد الرحمن . أ ” المتهم بواقعة  استهداف منزل وزير الداخلية السابق، وقتل المقدم محمد سويلم، رئيس مباحث الجناين، تم حبسه 15 يومًا بناءً على قرار من النيابة العامة، وتم التحفظ على المتهم بأحد المستشفيات لاستكمال علاجه بعد أن أُصيب بطلق ناري فى الكتف أثناء مطاردة القوات له.

أضاف اللواء طارق الجزار، فى تصريحات خاصة أن هناك حملات تمشيطية تتم لجميع أنحاء المحافظة لضبط الخارجين عن القانون وتأمين المنشآة العامة، موضحًا أن هناك حملات تتم بالتنسيق مع الأمن الوطني لضبط الإرهابيين المطلوبين في قضايا تنفيذا لقرارات النيابة العامة.

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