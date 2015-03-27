“حقوق الإنسان” بالأمم المتحدة‎ يعتمد قرار حول “الأثر السلبي للإرهاب”

اعتمد، مساء أمس الخميس، مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قراراً حول “أثار الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان” وذلك بناء على مشروع قرار مصرى تبنته غالبية الدول العربية وعدد من الدول الأفريقية والأسيوية واللاتينية، هدف إلى تسليط الضوء على التحديات التى يواجهها العالم خلال المرحلة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، والأثار الخطيرة الناتجة عن تصاعد العمليات الإرهابية على حق الأفراد فى الحياة والأمن والحرية.

وقد صرح السفير عمرو رمضان مندوب مصر الدائم فى جنيف أن تبنى مجلس حقوق الإنسان لهذا القرار يمثل نقلة نوعية فى تعامل المجلس مع هذا الموضوع الهام مع ما تضمنه القرار من نصوص تؤكد على المسئولية الأصيلة للدولة فى حماية مواطنيها ضد العمليات الإرهابية، ونبذ الإرهاب والأعمال الوحشية بكافة أشكالها وصورها، وتسليم المجتمع الدولى من خلال مجلس حقوق الإنسان بتأثير الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان خاصة الحق فى الحياة والأمن والحرية مما نص عليه الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، وتأكيد الحاجة للتعاون الدولى لمواجهة هذه الآفة، والتصدى لأية محاولات للتحريض على الإرهاب، بما فى ذلك العمل على تجفيف منابع التمويل والدعم السياسى والعسكرى للتنظيمات والجماعات الإرهابية.

وأشار المندوب المصرى إلى أن تبنى القرار بأغلبية كبيرة من أصوات الدول الأعضاء فى المجلس، وذلك على الرغم من وقوف بعض الأطراف الغربية فى مواجهته، يمثل تأكيداً على المساندة التى تحظى بها الرؤية المصرية لكيفية التعامل الدولى مع ظاهرة الإرهاب، كما ان تبنيه انطلاقاً من تحرك عربى نشط ضم إضافة إلى مصر كل من السعودية الأردن الجزائر المغرب، وبمؤازرة ملموسة من غالبية الدول العربية، يعد تجسيداً لوجود وعي وإرادة عربية مشتركة بضرورة التوحد فى مواجهة هذه الآفة وحشد المجتمع الدولى من أجل التصدى لمخاطر الإرهاب المتصاعدة.

كما تضمن القرار أيضاً إقرار عقد حلقة نقاش موسعة خلال الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان فى يونيو 2015 ستشهد مشاركة كافة الأطراف المعنية بالتعامل مع موضوع مكافحة الإرهاب بما فى ذلك ممثلى الدول والمنظمات الدولية والإقليمية وممثلى المجتمع المدنى والأكاديميين، وذلك فى إطار السعي للوصول إلى خطة عمل موحدة وواضحة حول كيفية تعزيز التعاون الدولى لحماية حقوق الإنسان فى مواجهة خطر الإرهاب.