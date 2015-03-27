مهاتير محمد : حزين لرحيل مؤسس سنغافورة الحديثة “لي كوان يو”

قال الرئيس الماليزي السابق، مهاتير محمد، أحد أبرز خصوم زعيم سنغافورة الراحل، لي كوان يو، اليوم الجمعة، إنه حزين لرحيل مؤسس سنغافورة الحديثة رغم الخلافات المتكررة بينهما إذ لم يتفقا إلا فيما ندر.

وقال مهاتير – في مدونته في أول تعليق له على وفاة خصمه – “لا يمكنني القول إنني كنت صديقا مقربا لكوان يو. لكنني ما زلت أشعر بالحزن لغيابه.”، حسبما ذكرت وكالة أنباء “رويترز”.

وتوفي لي يوم الإثنين الماضي عن عمر يناهز 91 عاما.

وعبرت العلاقات الشائكة بين الزعيمين عن صعوبة العلاقات بين بلديهما اللذين كانا دولة واحدة لفترة وجيزة بعد الاستقلال عن بريطانيا.

وقال مهاتير إنه التقى لأول مرة مع لي عندما كان عضوا في البرلمان عام 1964 بعد انضمام سنغافورة لماليزيا عام 1963.

وقال مهاتير (89 عاما) في مقال عنوانه (كوان يو وأنا) في مدونته “اختلفنا كثيرا خلال المناقشات لكن لم يكن هناك عداء إنما مجرد خلافات في وجهات النظر بشأن ما هو في صالح الدولة الوليدة”.

وانفصلت سنغافورة عن ماليزيا عام 1965 بعد نزاعات سياسية مريرة.