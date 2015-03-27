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وصول 6 ألاف طن بوتاجاز لميناء الزيتيات و52 ألف طن سكر للسخنة

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وصول 6 ألاف طن بوتاجاز لميناء الزيتيات و52 ألف طن سكر للسخنة وصول 6 ألاف طن بوتاجاز لميناء الزيتيات و52 ألف طن سكر للسخنة

ميناء سفاجا البحري ـ أرشيفية

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جاز ، و على متنها 6 ألاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودي.

ويستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة النوى أكسبريس ، وعلى متنها 10035 طن بضائع عامة متجهة إلى ميناء جدة.

و يستعد ميناء الأدبية اليوم لاستقبال السفينة “او ام بونتاتيس” ، وعلى متنها 10 ألاف طن بضائع عامة قادمة من العقبة كما تغادر السفينة نور و على متنها 2000 طن بضائع عامة متجهة إلى العقبة.

واستقبل ميناء السخنة السفينة “اه ار نظير” ، و على متنها 52 ألف طن سكر قادمة من البرازيل و ذلك لتكريره بمصنع السكر بالسخنة و إعادة تصديره.

و يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة العبارة “أمانة” و على متنها 41 راكب و 40 سيارة و 42 شاحنة و السفينة الحرية و على متنها 73 شاحنة و 5 راكب.

ويشهد ميناء نويبع اليوم وصول السفينة “بريدج” و على متنها 54 شاحنة و العبارة “ايلة” و على متنها 252 راكب و 9 سيارة منهم 8 سيارة تصدير و 11 شاحنة و مغادرة السفينة سينا و على متنها 278 راكب و 42 شاحنة .

و يستعد ميناء الغردقة اليوم لمغادرة العبارة “مسرة” و على متنها 843 راكب و 15 سيارة ، يشهد ميناء شرم الشيخ اليوم رحلتى مغادرة و وصول للسفينة “نيوتاليس” و على متنها 164 سائح إلى و من مرسى جيبلانى برأس محمد لممارسة الرياضات المائية و الغوص.

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