السيسي يصلي الجمعة في شرم الشيخ .. ووزير الأوقاف : الله بعث للأمة قائدًا يجدد الدين

أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي صلاة الجمعة بمسجد السلام في مدينة شرم الشيخ، في حضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين بوزارتى الداخلية والخارجية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

ألقى خطبة الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والتي جاءت بعنوان (التضامن العربي وأثره في بناء المجتمع وآفاق المستقبل).

وبدأ «جمعة» الخطبة بقوله تعالى: «واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا»، قائلا: «نريد أن تكون القمة العربية لتجديد شباب الأمة، وتجديد دينها، وذلك في ظل وجود القيادات العربية الحكيمة».

وتحدث عن أهمية تجديد الخطاب الدينى، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية بذلك، داعيا أن يوفقنا الله في تجديده، وذكر حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها.

وأضاف: «نسأل الله أن تنجح هذه القمة نجاح غير مسبوق وأن يعز الإسلام والأمة العربية»، داعيا في نهاية الخطبة أن يعم السلام والأمن في كل بلاد العرب.