محافظ المنوفية يجازي 4 قيادات بالمحليات بسبب الإنارة والنظافة

تفقد الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، فى جولة مفاجئة شوارع مدينة تلا وعدد من القرى التابعة لها وبعض القرى التابعه لمركز شبين الكوم بدأها بمحطة مياه الكوم الاخضر ووجد العمل منتظم، وأثناء تفقد الطريق المؤدي لقرية كفر طنبدي، فقرر محافظ المنوفية إحالة رئيس الوحدة المحلية بالبتانون إلى التحقيق لسوء حالة الإنارة ووجود ميل في الأعمده.

وقرر إحالة رئيس الوحدة المحلية ببخاتى للتحقيق ايضا بسبب سوء حالة الانارة بقرية بخاتى ووجود تجمعات قمامة بمدخل قرية طنبدي .

وخلال زيارة محافظ المنوفية لمدينة تلا وجه الشكر للطبيبة أميرة سويلم وطاقم التمريض والعاملين بالوردية الليلية بمستشفى حميات تلا وأثنى على نظافة المستشفى وانتظام العمل

> وأمر باحالة الطبيب خالد حلمي السحلاوى للتحقيق وذلك لعدم تواجده فى النوبتجية . كما اصدر الدكتور هشام عبد الباسط تعليمات بتحرير محاضر إشغال للمخالفين بشارعي الحرية والمحطة ومجازاة رئيس قسم الاشغالات بخصم ثلاثة أيام من راتبه نظرا لتعدد حالات اشغال الطريق فى الشارعين ومجازاة نائب رئيس مركز ومدينة تلا لوجود موقف سيارات عشوائي خلف مبنى البوسته القديمة.

واثناء تفقد الوحدة الصحية ببابل أمر المحافظ باحالة طاقم العمل الليلي بالوحدة الصحية للتحقيق لعدم تواجدهم فى النوبتجية . ونظرا لسوء حالة الانارة ووجود ميل فى اعمدة الانارة قرر مجازاة رئيس قسم الانارة بالوحدة المحلية بخصم 3 أيام من راتبه .

كما قرر محافظ المنوفية إعادة رصف طريق زاوية بمم – تلا وتحرير محضر بيئة واشغال لكافيتريا العمده هانى لمخالفتها للاشتراطات البيئية واشغال الطريق العام.

هذا وقد أكد محافظ المنوفية ان الغرض من الزيارات المفاجئة هو تحقيق سيادة القانون والالتزام بالعمل للوصول الى افضل خدمة تقدم للمواطن مشيرا الى ان القيادة التنفيذية موجوده بالاساس لتحقيق صالح المواطنين وايجاد حلول سريعة للمشاكل التى تؤثر على حياتهم.