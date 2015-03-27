مجلس حقوق الإنسان بجنيف يدين أوضاع حقوق الإنسان في إيران

اعتمد مجلس حقوق الإنسان اليوم في ختام دورته الـ 28 المنعقدة في جنيف قرارًا بتمديد ولاية المقرر الخاص المعني بإيران لفترة أخرى مدتها سنة لتقديم تقرير حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران للدورة 31 لمجلس حقوق الإنسان والدورة 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأعرب القرار عن الأسف إزاء عدم تعاون إيران مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان وعدم تطبيق قرارات مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة ، مطالبًا الحكومة الإيرانية بالتعاون الكامل مع مقرر حقوق الإنسان والسماح له بزيارة البلاد وتقديم جميع المعلومات اللازمة له للقيام بمهمته ، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.