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«الخارجية» : نجحنا في تمرير قرار «أثر الإرهاب على حقوق الإنسان» أمام الأمم المتحدة

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«الخارجية» : نجحنا في تمرير قرار «أثر الإرهاب على حقوق الإنسان» أمام الأمم المتحدة «الخارجية» : نجحنا في تمرير قرار «أثر الإرهاب على حقوق الإنسان» أمام الأمم المتحدة

السفير بدر عبدالعاطي

قال السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، الجمعة، إن نجحت في تمرير قرار حول أثر الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان في الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأضاف «عبدالعاطي»، في بيان الجمعة، إن القرار تم تمريره بعد أن صوتت لصالحه 25 دولة، بينما صوتت ضده 16 وامتنعت 6 دول عن التصويت ويهدف القرار المعنون «أثر الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان» إلى إدانة ونبذ العنف والإرهاب والعمليات البربرية الأخيرة، والتأكيد على أثر الإرهاب في التمتع بالحق في الحياة والحق في الحياة الآمنة والحاجة للتعاون الدولي لمحاربة هذه الآفة وتجفيف منابع التمويل والدعم العسكري.

وأشار إلى أن «مندوبنا الدائم في جنيف أكد ـ في كلمته أمام المجلس ـ الحاجة إلى تكاتف المجتمع الدولي ليتصدى لظاهرة الإرهاب وأثرها السلبي على التمتع بالحقوق والحريات التي أقرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة وأنه لم يعد من المقبول أن يظل المجتمع الدولي صامتًا أمام المد الإرهابي».

وحرص المندوب الدائم في جنيف على التنسيق والتعاون مع الدول العربية خاصة الأردن باعتبارها العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن والسعودية والمغرب والجزائر، مما كان له الأثر الإيجابي على عرض وتمرير القرار بالنظر إلى الحملة الشرسة التي شنتها بعض الدول.

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