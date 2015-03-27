تراجع أسعار النفط 1.18% رغم تواصل قصف مواقع الحوثيين في ‫اليمن‬

تراجعت أسعار النفط بنحو 1.18% على الرغم من تواصل طائرات تحالف عربي تقوده السعودية، قصف مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في اليمن، ضمن عملية أسمتها “عاصفة الحزم” لليوم الثاني على التوالي.

وبحلول الساعة 9.30 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام النفط الأمريكي تسليم منتصف مايو/ آيار بنسبة 1.18% لتصل إلى 50.25 دولارا للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.18% لتصل إلى 58.01 دولارا للبرميل.