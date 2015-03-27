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تراجع أسعار النفط 1.18% رغم تواصل قصف مواقع الحوثيين في ‫اليمن‬

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تراجع أسعار النفط 1.18% رغم تواصل قصف مواقع الحوثيين في ‫اليمن‬ تراجع أسعار النفط 1.18% رغم تواصل قصف مواقع الحوثيين في ‫اليمن‬

النفط

تراجعت النفط بنحو 1.18% على الرغم من تواصل طائرات تحالف عربي تقوده ، قصف مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في اليمن، ضمن عملية أسمتها “عاصفة الحزم” لليوم الثاني على التوالي.

وبحلول الساعة 9.30 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام النفط الأمريكي تسليم منتصف مايو/ آيار بنسبة 1.18% لتصل إلى 50.25 دولارا للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.18% لتصل إلى 58.01 دولارا للبرميل.

وأعلنت دول خليجية اتخاذ إجراءات وخطوات احترازية لحماية المصالح الاستراتيجية للقطاع النفطي وتأمين المنتجات النفطية للداخل والخارج في ظل التطورات التي تشهدها اليمن.

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