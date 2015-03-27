تراجع مؤشرات البورصة المصرية جماعيًا في تعاملات الأسبوع الماضي

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية جماعيا في تعاملات الأسبوع الماضي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 20.5 مليار جنيه، مسجلا 500 مليار جنيه، وذلك بانخفاض 4% عن الأسبوع السابق له.

وتراجع مؤشر «Egx30» خلال تعاملات الأسبوع، ليغلق عند مستوى 9053 نقطة، مسجلا تراجعا بلغ 4.89%، ومالت الأسهم المتوسطة فقد مالت إلى الانخفاض، حيث سجل مؤشر «EGX70» تراجعا بنحو 7.16%، مغلقا عند مستوى 502 نقطة، أما مؤشر «Egx100» فسجل تراجعا بنحو 6.45% مغلقا عند مستوى 1،028 نقطة.

بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع نحو 3.2 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 595 مليون ورقة منفذة على 98 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 5.3 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 565 مليون ورقة منفذة على 97 ألف عملية خلال الأسبوع السابق له.