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جامعة الأزهر تتقدم بالعزاء لأسرة الطفلة “منة الله” ضحية الإرهاب بالفيوم

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جامعة الأزهر تتقدم بالعزاء لأسرة الطفلة “منة الله” ضحية الإرهاب بالفيوم جامعة الأزهر تتقدم بالعزاء لأسرة الطفلة “منة الله” ضحية الإرهاب بالفيوم

الطفلة “منة الله” ضحية الإرهاب بالفيوم

تقدمت جامعة الأزهر بالعزاء إلى أسرة الطفلة منة الله، ضحية الإرهاب التى لقت مصرعها إثر انفجار عبوة مفخخة وضعها إرهابيون أمام إحدى المدارس الابتدائية بحى الحواتم الفيوم.

وقالت جامعة الأزهر – فى بيان لها اليوم الجمعة – «تتقدم جامعة الأزهر الشريف بخالص العزاء إلى أسرة الطفلة “منة الله” التي لقت مصرعها إثر انفجار علبة كانز مفخخة وضعها أصحاب الضمائر التي ماتت وأصحاب العقول التي باعت نفسها وأخذت تتبني العداء ضد أهلها ووطنها وهذا خير دليل علي حقدهم الأثيم الذي لا يفرق بين صغير وكبير أو مسلم وغير مسلم وهو حقد موجه إلى الوطن بأسره».

وأضاف البيان «ندعوا المولى تبارك وتعالي أن يلهم أهل الطفلة الفقيدة الصبر والسلوان وأن تكون قرة عين لهم في الجنة يوم لقاء الله».

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