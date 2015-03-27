«الخارجية»: مصر تنجح في تمرير مشروع قرار حول الإرهاب في جنيف

قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، السفير بدر عبدالعاطى، اليوم الجمعة، إن مصر نجحت فى تمرير قرار حول أثر الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان فى الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتى تعقد بجنيف.

وقال عبدالعاطى إن القرار تم تمريره بعد أن صوتت لصالحه 25 دولة، بينما صوتت ضده 16 وامتنعت 6 دول عن التصويت، ويهدف القرار المعنون “أثر الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان” إلى إدانة ونبذ العنف والإرهاب والعمليات البربرية الأخيرة، والتأكيد على أثر الإرهاب فى التمتع بالحق فى الحياة والحق فى الحياة الآمنة والحاجة للتعاون الدولى لمحاربة هذه الآفة وتجفيف منابع التمويل والدعم العسكرى.

وأكد السفير عمرو رمضان مندوبنا الدائم فى جنيف ـ فى كلمته أمام المجلس ـ الحاجة إلى تكاتف المجتمع الدولى ليتصدى لظاهرة الإرهاب وأثرها السلبى على التمتع بالحقوق والحريات التى أقرها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، وأنه لم يعد من المقبول أن يظل المجتمع الدولى صامتا أمام المد الإرهابى.

وحرص المندوب الدائم فى جنيف على التنسيق والتعاون مع الدول العربية، خاصة الأردن باعتبارها العضو العربى الوحيد فى مجلس الأمن والسعودية والمغرب والجزائر، مما كان له الأثر الإيجابى على عرض وتمرير القرار بالنظر إلى الحملة الشرسة التى شنتها بعض الدول.