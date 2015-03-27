أخبار عاجلة

وفاة زوجة أحمد الشيخ لاعب الاتحاد -
ننشر شروط وقواعد دوري الكرة الشاطئية -
الداخلية يحاول إنهاء عقدة طلائع الجيش -
ميدو يشرح طريقة التعامل مع «شيكابالا» -
التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة الشرقية -
اليوم| الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة بتروجيت -
ميدو: أتمنى ضم متعب وأستطيع تأهيله لمنتخب مصر -
الزمالك يستدرج الشرقية لاستعادة الثقة المفقودة -
إعلان الفائزين بقرعة الحج في المنوفية -
«لايبزيج» يسعى لاستغلال فوز هوفنهايم على البايرن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

«الخارجية»: مصر تنجح في تمرير مشروع قرار حول الإرهاب في جنيف

Google+ Print
«الخارجية»: مصر تنجح في تمرير مشروع قرار حول الإرهاب في جنيف «الخارجية»: مصر تنجح في تمرير مشروع قرار حول الإرهاب في جنيف

سامح شكرى، وزير الخارجية

قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، السفير بدر عبدالعاطى، اليوم الجمعة، إن نجحت فى تمرير قرار حول أثر الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان فى الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتى تعقد بجنيف.

وقال عبدالعاطى إن القرار تم تمريره بعد أن صوتت لصالحه 25 دولة، بينما صوتت ضده 16 وامتنعت 6 دول عن التصويت، ويهدف القرار المعنون “أثر الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان” إلى إدانة ونبذ العنف والإرهاب والعمليات البربرية الأخيرة، والتأكيد على أثر الإرهاب فى التمتع بالحق فى الحياة والحق فى الحياة الآمنة والحاجة للتعاون الدولى لمحاربة هذه الآفة وتجفيف منابع التمويل والدعم العسكرى.

وأكد السفير عمرو رمضان مندوبنا الدائم فى جنيف ـ فى كلمته أمام المجلس ـ الحاجة إلى تكاتف المجتمع الدولى ليتصدى لظاهرة الإرهاب وأثرها السلبى على التمتع بالحقوق والحريات التى أقرها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، وأنه لم يعد من المقبول أن يظل المجتمع الدولى صامتا أمام المد الإرهابى.

وحرص المندوب الدائم فى جنيف على التنسيق والتعاون مع الدول العربية، خاصة الأردن باعتبارها العضو العربى الوحيد فى مجلس الأمن والسعودية والمغرب والجزائر، مما كان له الأثر الإيجابى على عرض وتمرير القرار بالنظر إلى الحملة الشرسة التى شنتها بعض الدول.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ميدو: أتمنى ضم متعب وأستطيع تأهيله لمنتخب مصر

ميدو: أتمنى ضم متعب وأستطيع تأهيله لمنتخب مصر

لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية توجه بتدريب المدرسين على قيم المواطنة

لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية توجه بتدريب المدرسين على قيم المواطنة

وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع

وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع

راشد: نتوقع تدفقًا سياحياً بعد بيان الخارجية الأمريكية حول الوضع في مصر

راشد: نتوقع تدفقًا سياحياً بعد بيان الخارجية الأمريكية حول الوضع في مصر