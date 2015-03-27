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«الزعيم» في ذكرى رحيل «أحمد زكي» : «10 سنين مرّت على فراقك يا امبراطور»

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أحمد ذكى وعادل إمام

أحمد ذكى وعادل إمام

 

نشر الزعيم عادل إمام، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة تجمعه بالفنان الراحل أحمد زكى، في الذكرى العاشرة لرحيله.

وعلق الزعيم على الصورة قائلاً: «10 سنين مرّت على فراقك يا امبراطور، ربنا يرحمك».

عادل إمام وأحمد ذكى

تحل، اليوم الجمعة، الذكرى العاشرة لرحيل “فتى الشاشة الأسمر” أحمد زكى، والذي توفي في القاهرة،  يوم 27 مارس عام 2005، إثر صراع طويل مع مرض سرطان الرئة.

من أشهر الأعمال الفنية التى جمعت الزعيم وفتى الشاشة الأسمر، كانت المسرحية الشهيرة «مدرسة المشاغبين»، التي كانت بداية انطلاقة للنجمين الشابين آنذاك، ولفتت الأنظار للموهوب الأسمر، ومن أشهر أعمال الراحل أفلام “ناصر 56، أيام السادات، حليم، البيه البواب”، وتزوج الراحل مرة واحدة من حب عمره الفنانة هالة فؤاد وأنجب منها ابنه الممثل الشاب هيثم أحمد زكى.

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