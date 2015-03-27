إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بسبب الخلافات العائلية في سوهاج‎

أصيب 5 أشخاص في مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات عائلية سابقة بينهم بسوهاج.

كان اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج قد تلقي اخطاراً من مركز شرطة المراغة بوقوع مشاجرة بناحية الغريزات – دائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين وقوع مشاجرة بين كل من :- طرف أول ( محمد علي محمد 31 سنة عامل مصاباً “بكدمة بالرسغ ” ،و أحمد علي محمد 37 سنة عامل زراعي مصاباً “بكسر بعظمتي الساعد وجرح بالمرفق” ،و إنعام علي سعد 15 سنة ربة منزل مصابة “بكدمة بالرأس “وتم تحويلها لمستشفي سوهاج العام” ،و علي محمد سالم )، و طرف ثان (محمد سليمان محمد 23 مجند بقوات أمن الجيزة مصاباً “بجرح سطحي بفروه الرأس وكدمة بالظهر” ،و أحمد عبود محمد 24 سنة عامل مصاباً “بكدمة بالرأس وخدوش بالساعد” ،و محمد عبود محمد ،و سعد عبود محمد ،و علي عبود محمد ،و محمود سليمان محمد) ، الطرفان يقيمان بذات الناحية وتبين ان سبب المشاجرة خلافات عائلية .

تم ضبط طرفي المشاجرة عدا الأخير من الطرف الأول ومن الثالث حتي الأخير من الطرف الثاني وبسؤالهم تبادلا الاتهامات فيما بينهم بتعدي كلاهم علي الأخر بالضرب وأحداث إصابته .

> كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط باقي المتهمين ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4471 جنح المركز لسنة 2015 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.