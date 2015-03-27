محلب يصدر قرارًا بإعادة تشكيل هيئة الأوقاف وتعيين 8 مسؤولين بـ “ماسبيرو”

أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، برئاسة الدكتور على فؤاد أحمد الفرماوى ـ رئيس الهيئة.

ويضم المجلس فى عضويته كلاً من: محسن محمود إبراهيم الشيخ ـ مدير عام الهيئة، وعضو من علماء الشريعة الإسلامية هو الدكتور محمد محمود أبو هاشم، وثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة هم: الدكتور فاروق عبد الباقى العقدة، وممتاز محمد السعيد أبو النور، والمهندس عصام الدين عبد الملك مصطفى ناصف.

كما يضم أحد نواب محافظ البنك المركزى، والذى يختاره المحافظ، وكذا ممثلين عن وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المالية، والتنمية المحلية، ويختارهم الوزراء المختصون، وأخيراً ممثل لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق ويختاره وزير العدل.

كما ينضم إلى تشكيل المجلس، بصفته كل من: أقدم رئيس إدارة مركزية بالهيئة، وأقدم رئيس قطاع بوزارة الأوقاف، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة.

كما أصدر محلب قراراً بتعيين عدد من التالية أسماؤهم، فى وظائف من الدرجة العالية باتحاد الإذاعة والتليفزيون، لمدة عام أو حتى تاريخ بلوغ السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة، أيهما أقرب، وهم : – محيى الدين عبد العظيم عطوة محمد ـ نائباً لرئيس القناة الثالثة. – خليل بسيونى خليل الأطرش ـ رئيساً للإدارة المركزية للتفتيش الإدارى المركزى. – جورج صادق وهبة ـ رئيساً للإدارة المركزية للبرامج. – حسن ثابت محمد هويدى ـ نائباً لرئيس الإدارة المركزية لقناة النيل الدولية. – أيمن عبد السلام سيد أحمد ـ نائباً لرئيس الإدارة المركزية للأحداث الجارية. – تغريد حسين يوسف محمد محمود ـ نائباً لرئيس الإدارة المركزية لقناة النيل الدولية. – محمد عبد الوهاب إبراهيم عجور ـ رئيساً للإدارة المركزية للشئون القانونية. كما تضمن القرار أن يعين خالد محمد مهنى حسن، نائباً لرئيس قطاع الأخبار لقناة الأخبار، من الدرجة العالية باتحاد الإذاعة والتليفزيون، لمدة عام، نقلاً من وظيفة رئيس الإدارة المركزية للأحداث الجارية.