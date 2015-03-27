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أمير منطقة نجران : عملية “عاصفة الحزم” دفاع عن شعب اليمن ونصر لحكومته الشرعية

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أمير منطقة نجران : عملية “عاصفة الحزم” دفاع عن شعب اليمن ونصر لحكومته الشرعية أمير منطقة نجران : عملية “عاصفة الحزم” دفاع عن شعب اليمن ونصر لحكومته الشرعية

الملك سلمان

أكد صاحب الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران ، أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإطلاق عملية عاصفة الحزم بمشاركة دول الخليج العربي ، وعدد من الدول العربية للدفاع عن الشعب اليمني وحكومته الشرعية كان قرار حكيمًا وحازمًا.

ونوه أمير منطقة نجران خلال لقائه مساء أمس بمديري الإدارات الحكومية ومشائخ الشمل ، وأهالي المنطقة إلى أن هذا القرار السياسي أتى للدفاع عن شعب اليمن الشقيق ونصرةً لحكومته الشرعية ، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وقال إن تحالف دول مجلس التعاون والدول العربية المشاركة في العمليات العسكرية يؤكد للجميع حرص قادة وشعوب تلك الدول على إستقرار اليمن ووحدته وأن يسود السلام في جميع أنحاء الوطن العربي ، مستشعرين أهمية أمن بلاد الحرمين الشريفين الذي هو أمن لكل العالم الإسلامي ، ويعيش في وجدان كل مسلم.

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