وفاة طالبة في سوهاج إثر تناولها مادة مسممة

توفيت الطالبة إيمان عزت من سوهاج، 16 عامًا إثر تناولها مادة مسمة.

تلقى اللواء إبراهيم صابر مدير امن سوهاج اخطاراً من مركز شرطة طما بورود بلاغ من إبراهيم محمد محمد 46 سنة عامل ويقيم بناحية الرياينة المعلق – دائرة مركز بوفاة كريمة شقيقه إيمان عزت محمد 16 سنة طالبة وتقيم بذات الناحية ،بالانتقال والفحص وسؤال المبلغ قرر بأنه حال تواجد سالفة الذكر بمسكن العائلة شعرت بحالة إعياء شديد إلا أن وافتها المنية بالطريق حال نقلها للمستشفي المركزي وعادوا مرة أخري للمنزل ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك .

بتوقيع الكشف الطبي علي جثة المتوفاة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بالجثة وتبين وجود ضيق بحدقة العين مع رغاوي مدممة بالأنف والفم ويجوز حدوث ذلك نتيجة تناول مادة مسممة مجهولة أدت إلي الوفاة ولا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية فـي الوفاة من عدمه.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وظروفها وملابساتها ، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم .