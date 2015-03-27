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نفوق 4 رؤوس ماشية و 2 رأس غنم فى حريق بحوش منزل مزارع بسوهاج‎

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نفوق 4 رؤوس ماشية و 2 رأس غنم فى حريق بحوش منزل مزارع بسوهاج‎ نفوق 4 رؤوس ماشية و 2 رأس غنم فى حريق بحوش منزل مزارع بسوهاج‎

مديرية أمن سوهاج

تلقي اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج إخطاراً من مركز شرطة سوهاج بنشوب حريق بناحية المحامدة القبلية دائرة المركز.

وبانتقال قوات إدارة الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق ، وبالفحص تبين نشوب الحريق بحوش ملحق بمنزل ملك “محمد علي محمد” يبلغ 42 عاما مزارع ويقيم بذات الناحية ، ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات بأحد وانحصرت التلفيات في نفوق عدد ” 4″ رؤوس ماشية ، وعدد”2″ رأس غنم ، وإصابة عدد”1″ رأس ماشية أخري وأحتراق كمية من الغلال والبوص وأفلاق النخيل.

وبسؤال المذكور أيد ما جاء بالفحص ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي ونفي الشبهة الجنائية ، وتحرر عن ذلك المحضراللازم وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.

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