نفوق 4 رؤوس ماشية و 2 رأس غنم فى حريق بحوش منزل مزارع بسوهاج‎

تلقي اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج إخطاراً من مركز شرطة سوهاج بنشوب حريق بناحية المحامدة القبلية دائرة المركز.

وبانتقال قوات إدارة الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق ، وبالفحص تبين نشوب الحريق بحوش ملحق بمنزل ملك “محمد علي محمد” يبلغ 42 عاما مزارع ويقيم بذات الناحية ، ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات بأحد وانحصرت التلفيات في نفوق عدد ” 4″ رؤوس ماشية ، وعدد”2″ رأس غنم ، وإصابة عدد”1″ رأس ماشية أخري وأحتراق كمية من الغلال والبوص وأفلاق النخيل.

وبسؤال المذكور أيد ما جاء بالفحص ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي ونفي الشبهة الجنائية ، وتحرر عن ذلك المحضراللازم وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.