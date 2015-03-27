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الحبيب الجفرى : «اللهم احفظ اليمن وأهله من أهله»

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الحبيب على الجفرى

الحبيب على الجفرى

قال الداعية اليمني، الحبيب على الجفري، فى تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” مساء أمس الخميس، تعليقًا على العملية العسكرية «عاصفة الحزم» فى اليمن، «اللهم احفظ اليمن وأهله من أهله».

وتضرع الجفرى إلى الله بدعاء لكى يحفظ المسلمين ويلطف بهم، حيث قال: «يا لطيفًا لم يزل، الطُف بِنَا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل .. الطُف بِنَا والمسلمين».

يذكر أن العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد وجه  بإطلاق العملية العسكرية “عاصفة الحزم” فى الدقيقة الأولى من صباح يوم الخميس بتوقيت الرياض على أهداف الحوثيين فى اليمن وضمت 10 دول، وذلك استجابة لنداء الرئيس اليمني على عبدالله صالح.

على الجفري

الحبيب الجفرى

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