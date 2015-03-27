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بالفيديو .. طيار إيراني يدرب أحد مقاتلي الحوثي

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بالفيديو .. طيار إيراني يدرب أحد مقاتلي الحوثي بالفيديو .. طيار إيراني يدرب أحد مقاتلي الحوثي

طائرات إيرانية

حصلت قناة “العربية” على يظهر أحد مقاتلي جماعة الحوثي أثناء تدريبه من قبل عناصر الحرس الثوري الإيراني على استخدام طائرة حربية في أحد مطارات اليمن العسكرية، ما يؤكد الأنباء حول الدعم الإيراني المستمر للانقلابيين الحوثيين.

ويظهر في هذا الفيديو طيار إيراني يقوم بتدريب أحد مقاتلي جماعة الحوثي على استخدام طائرة حربية قديمة الطراز.

وقد تؤكد هذه الصور التي لم يعرف بالتحديد متى التقطت الأنباء عن توافد أعداد كبيرة من الخبراء الإيرانيين التابعين للحرس الثوري، لتدريب الحوثيين على استخدام أسلحة ثقيلة نقلتها إيران إلى اليمن، لذلك لم يكن مفاجئاً أن يأتي الموقف الإيراني رافضاً تماماً للضربات ضد مواقع الحوثيين في اليمن .

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اعتبر أن عملاً عسكرياً في اليمن لن يزيده إلا فوضى ودماراً.

 

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