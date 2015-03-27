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عاهل المغرب لملك السعودية : قواتنا الجوية رهن إشارة “القوات العربية المشتركة”

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عاهل المغرب لملك السعودية : قواتنا الجوية رهن إشارة “القوات العربية المشتركة” عاهل المغرب لملك السعودية : قواتنا الجوية رهن إشارة “القوات العربية المشتركة”

محمد السادس ملك المغرب

قالت وكالة «المغرب العربي» للأنباء إن «العاهل المغربي، الملك محمد السادس، أجرى اتصالاً هاتفيًا، مع نظيره السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أكد فيه تقديم كل أشكال الدعم للسعودية في التحالف، الذي تقوده ضد الحوثيين المدعومين من إيران، في اليمن».

وأضافت الوكالة أن «محمد السادس أكد على تقديم كل أشكال الدعم والمساعدة إلى التحالف من أجل المساهمة في حل للأزمة في اليمن، وإعادة الشرعية لهذا البلد الشقيق بما فيها وضع القوات الجوية المغربية المتواجدة بالإمارات، تحت تصرف التحالف».

كما ذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية أن «استجابة لطلب السيد عبدربه منصور هادي، الرئيس الشرعي للجمهورية اليمنية، ومن منطلق دعم الشرعية في اليمن والتضامن مع مناصريها، فإن المملكة المغربية قررت تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة إلى التحالف من أجل دعم الشرعية في اليمن في بعده السياسي والمعلوماتي واللوجستيي والعسكري».

وأضاف البيان أن «المغرب يضع القوات الجوية الملكية المغربية الموجودة بالإمارات العربية الشقيقة رهن إشارة هذا التحالف لإخراج اليمن من الأزمة، التي يتخبط فيها، والوضع الدامي الذي يجتازه، وكل مؤامرة خارجية تحاك ضده، وضد الأمن الخليجي والعربي».

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