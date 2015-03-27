بالصور .. محافظ الأقصر يضبط سيارة كسح تلقي بحمولتها في ترعة الحبيل

ضبط محافظ الأقصر محمد بدر، مساء الخميس، سيارة كسح اثناء قيامها بالقاء الحمولة في ترعة الحبيل بمنطقة الزناقطة.

وكان محافظ الأقصر أثناء عودته من الساحة الرضوانية بالطريق المؤدي إلي منطقة الزناقطة قد اكتشف بالصدفة أثار حريق ، فتوجه إلى الموقع ، واكتشف أنه حرق مخلفات القصب ، وأثناء توقفه لاحظ أحد سيارات الكسح تقوم بتفريغ حمولتها في الترعة فقام بضبطه وتبين أن السيارة لا تحمل لوحات وأن سائقها “محمد . ع” لايحمل رخصة قيادة وعلي الفور كلف إدارة البيئة بتحرير محاضر للمخالفين كما كلف شرطي بإدارة المرور بحجز السيارة.

وكما ضبط المحافظ 6 سيارات أجرة وقوف عشوائي بمنطقة كوبري أبو الجود ، ووجه بتكثيف الحملات المروية بالمحافظة.