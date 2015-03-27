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محامي قضية “إعلان حركة حماس إرهابية” يتنازل أمام الإستئناف

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محامي قضية “إعلان حركة حماس إرهابية” يتنازل أمام الإستئناف محامي قضية “إعلان حركة حماس إرهابية” يتنازل أمام الإستئناف

حماس

 

قرر المحامي سمير صبري  التنازل عن دعوته ضد حماس باعتبارها جماعة إرهابية وذلك إثر تقديم قضايا الدولة استئناف على حكم الصادر لصاله بإعتبارها حركة إرهابية.

وقال صبري:” أصدر قضاء حكما تاريخيا بإعتبار حماس منظمة إرهابية في الدعوى التي أقمتها أمامة والتي انضمت لنا فيها هيئة قضايا الدولة التي قدمت للمحكمة مذكرة شارحة فندت فيها أسباب تمسكها بطلب الحكم بإعتبار حماس منظمة إرهابية”.

وأضاف:” بالرغم من أن الحكم الصادر صادف صحيح القانون وتسليم هيئة قضايا الدولة بالطلبات إلا أنها وبالمخالفة لابسط القواعد القانونية طعنت بالاستئناف علي هذا الحكم لأسباب لايعلمها الا الله”.
> وأكد سمير صبري أنه تنازل منعا من أن يكون الحكم السالف عائقا أمام القيادة السياسة المصرية لاستكمال دورها في ملف المصالحة الفلسطينية الفلسطينية مضيفة أن  للقيادة المصرية  حق التنازل.

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