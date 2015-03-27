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اللجان الشعبية المؤيدة للرئيس هادي تعلن حظر التجول بعدن

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اللجان الشعبية المؤيدة للرئيس هادي تعلن حظر التجول بعدن اللجان الشعبية المؤيدة للرئيس هادي تعلن حظر التجول بعدن

الرئيس اليمنى

أعلنت اللجان الشعبية الجنوبية المؤيدة للرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى حظر التجول فى عدن، ابتداء من الساعة السابعة مساء اليوم، ولمدة 12 ساعة، ودعت أهالى عدن إلى البقاء فى منازلهم والالتزام بالحظر.

وطالبت اللجان الأهالى بعدم الخروج فى ساعات النهار اليوم، إلا للضرورة القصوى، حتى يتم القضاء على ميليشيات الحوثيين والقوات التابعة للرئيس السابق، مؤكدة أن ذلك لن يستمر طويلا.

يأتى هذا الإجراء فى ظل حالة الانفلات الأمنى فى عدن والاشتباكات التى تحدث فى محيط معسكر بدر ومحاولة الحوثيين الاستيلاء على مطار عدن، حيث دخلت قوة من الأمن المركزى الموالية لجماعة أنصار الله الحوثيين مديرية المنصورة بعدن فجر اليوم وسط إطلاق نار كثيف من جانب القوة.

وأوضح شهود العيان أن عدة أطقم عسكرية للحوثيين دخلوا المنصورة بسياراتهم وتصدت لهم اللجان الشعبية الجنوبية والأهالى، ولم تُعرف بعد حصيلة هذه المواجهات.

من ناحية أخرى اقتحم مسلحون مجهولون معسكر القوات الجوية والدفاع الجوى الواقع فى شارع التعسين بمدينة عدن، واستولوا على كميات من الأسلحة بعد اشتباكات مع حراسة المعسكر، ويأتى هذا التطور ضمن تعرض وحدات عسكرية ومنشآت فى عدن إلى الاقتحام لنهبها.

ويتزامن ذلك مع ذكر موقع “عدن بوست” أن انفجارات قوية سمعت منذ قليل فى مخازن السلاح بمعسكر حبل رأس عباس بمديرية البريقة بمحافظة عدن.

ا  ش  ا

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