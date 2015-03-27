إليسا ترفض التحدث مع الصحافة عند وصولها مطار الكويت

وصلت الفنانة إليسا إلى مطار الكويت لإحياء الحفل الختامي من مهرجان "فبراير الكويت" غداً الجمعة، بمشاركة ماجد المهندس، ومطرف المطرف، وأيمن الاعتر.

ورفضت إليسا التحدث وإعطاء التصاريح لأي وسيلة اعلامية بعد تأخّر رحلتها لأكثر من ساعة، إذ خرجت بسرعة من المطار بحراسة مشددة من مرافقيها الذين منعوا المعجبين من الوصول إليها.

ومن المقرر أن تقوم إليسا ببروفة الليلة في مقر إقامتها وأخرى في صالة التزلج قبل موعد حفلتها، ومن المتوقع أن تكون وصلتها في الجزء الثالث من الحفلة، ليكون الختام مع ماجد المهندس.

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