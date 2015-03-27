“القبطيه الهولنديه” تؤيد التدخل المصري فى المشهد اليمنى ‎

أعربت الهيئة القبطية الهولندية عن تأييدها للموقف المصري الرسمي من التطورات الأخيرة في اليمن إذ أنها تقف خلف القيادة السياسية المصرية في قراراتها الحكيمة ضد ما يحدث من الحوثيين إذ أنها تثق فيما اتخذته الحكومة والقيادات المصرية من قرارات تعبرعن الإرادة الشعبية للمصريين في دعم مصر السياسى والعسكري للخطوة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقال بهاء رمزى ،رئيس الهيئة القبطية الهولندية إننا نؤكد على أن التدخل المصري في اليمن أصبح أمرًا ضروريًا لمواجهة المخططات الإيرانية ضد مصر الفاشلة خلال الفترة الماضية.

وتوضح الهيئة القبطية الهولندية أن الخطر الأمني من قبل إيران على مرور السفن من قناة السويس لابد يكون على عين الاعتبار لخطورته على الأمن العام.