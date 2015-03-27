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أمريكا تسقط منشورات مناهضة لـ”داعش” فوق الرقة بسوريا.. وتحذر من “مفرمة لحم”

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أمريكا تسقط منشورات مناهضة لـ”داعش” فوق الرقة بسوريا.. وتحذر من “مفرمة لحم” أمريكا تسقط منشورات مناهضة لـ”داعش” فوق الرقة بسوريا.. وتحذر من “مفرمة لحم”

طائرة f16

قال مسؤولون أمس الخميس، إن الولايات المتحدة أسقطت عشرات الآلاف من المنشورات التي تحتوي على رسوم توضيحية فوق مدينة الرقة السورية بهدف منع الناس من التطوع في صفوف تنظيم “داعش”.

ويظهر في المنشورات متطوعون يصطفون في طابور للزج بهم في “مفرمة لحم” وهي جزء مما تصفه وزارة الدفاع الأمريكية رسميًا باسم “عمليات الدعم المعلوماتي العسكري” التي تهدف إلى التأثير على التفكير في ساحة المعركة.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن طائرة “أف- 15″ تابعة لسلاح الجو الأمريكي أسقطت نحو 60 ألف منشور في 16 مارس.

وقال المتحدث باسم الوزارة الكولونيل ستيف وارين “الرسالة من هذا المنشور هي أنه إذا سمحت لنفسك بالانضمام لداعش فستجد نفسك في مفرمة لحم.. هذا ليس مفيدا لصحتك”.

ويستخدم الجيش الأمريكي منذ وقت طويل مثل هذه الحملات في أوقات الحرب لكن وارين قال :”إن هذه هي الحالة الأولى من نوعها في سوريا حسبما يعلم منذ أن بدأت الولايات المتحدة عمليات قصف هناك في سبتمبر الماضي”.

 

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